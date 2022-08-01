"بالتذرع بحجج مختلقة".. موسكو تتهم الغرب باختلاق الذرائع لتجميد الحوار حول مكافحة الإرهاب

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتذرع بحجج مختلقة بهدف تجميد الحوار مع روسيا حول مكافحة الإرهاب.

وشدد فلاديمير تارابرين مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية،، على أن هذا الحوار ضروري لكل الأطراف.

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وقال تارابرين: "من جانبنا، ننطلق من أن الجميع بحاجة لمثل هذا الحوار. ونحن لسنا بحاجة له أكثر من الغربيين".



وأضاف ممثل الخارجية الروسية القول: "وإذا لم يكن أحدهم مستعدا لهذا الحوار بسبب رهابه الخاص وبسبب تصوارته المشوهة حول أساسه المتساوي، فهذه ليست مشكلتنا بتاتا".

(روسيا اليوم)