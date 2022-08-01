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الخارجية الروسية: دول في الناتو تؤيد تجنيد كييف للأجانب للقتال في دونباس

Lebanon 24
01-08-2022 | 04:00
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قال مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تاتارين، إن عددا من بلدان الناتو يؤيد بشكل غير رسمي تجنيد كييف للأجانب للقتال إلى جانبها في دونباس.
 
وأضاف تارابرين في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تتابع روسيا باهتمام النشاط الذي تقوم به السلطات الأوكرانية بدعم غير رسمي من جانب دول مختلفة لحلف الناتو في مجال تجنيد المواطنين الأجانب للمشاركة في الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا إلى جانب نظام كييف".

وأشار إلى أن عملية الجنيد تشارك فيها ليس المنظمات غير الحكومية فحسب بل والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج، الأمر الذي يتناقض مع عدد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
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(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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