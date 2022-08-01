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عربي-دولي
أول سفينة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا.. ما هي وجهتها؟
Lebanon 24
01-08-2022
|
01:21
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه إسطنبول في الساعة 5:30 بتوقيت غرينيتش.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن "السفينة رازوني المحملة بالذرة وترفع علم سيراليون ستكون أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني وتتجه إلى لبنان"، وفق ما نقلت "رويترز".
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وأوضحت الوزارة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات البحرية لأن الإجراءات قد أنجزت"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا لاتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا، للبدء في إعادة تصدير الحبوب التي توقفت جرّاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما يهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محصول بلاده هذا العام من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة.
وعزا الرئيس الأوكراني هذا الأمر إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.
وكتب فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا: "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".
وأضاف الرئيس الأوكراني "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".
وكان وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة لإعادة شحن الحبوب من موانئها الجنوبية.
وقال كوبراكوف للصحفيين في ميناء أوديسا الجنوبي إن أوكرانيا مستعدة لشحن الحبوب من ميناءين.
جدير بالذكر أن أوكرانيا وروسيا شكلتا نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل العملية العسكرية الروسية في جارتها.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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