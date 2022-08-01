مدينة تصر أوكرانيا على استعادتها : هل تتأجج الحرب أم تخمد؟

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يمكن أن تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة في الأيام المقبلة، حيث تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد حاسم ضد خيرسون، المدينة الرئيسية التي احتلتها القوات الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.وبحسب صحيفة "ذا ديلي بيست" الأميركية، "تستعد القوات الأوكرانية منذ أسابيع لشن هجوم على خيرسون، وهي مدينة رئيسية في الجنوب، بالقرب من معاقل روسيا. يتمتع الهجوم المضاد بـ"الزخم"، وفقا لتحليل استخباراتي بريطاني صدر الخميس. لكن بعض المسؤولين والمشرعين الأميركيين مترددون في القول إن النصر مضمون لصالح القوات الأوكرانية إذا تدخلت بكامل عتيدها الآن. تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد منذ بعض الوقت. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن قواته تتقدم نحو خيرسون "خطوة بخطوة". وحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك المدنيين على إخلاء المنطقة لتجنب الهجوم في وقت سابق من هذا الشهر. وافترض مستشار حكومة خيرسون، سيرهي خلان، أن المدينة سيتم تحريرها بحلول أيلول. وتقع المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية على بعد ساعتين فقط بالسيارة من شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014".وتابعت الصحيفة، "كان فرض سيطرة روسية على جنوب البلاد وتدمير الاقتصاد الأوكراني من خلال قطع الوصول إلى البحر الأسود وبحر آزوف هدفًا رئيسيًا لغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الحلم المتشابك سينهار تقريبًا إذا تمكنت أوكرانيا من استعادة خيرسون. لكن النجاح الأوكراني قد يتوقف على إمدادات المساعدات الغربية، والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية، وبذلك يصبح الفشل في خيرسون خسارة مدمرة لأوكرانيا. ولكن حذر النائب جيك أوشينكلوس (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) من التحليلات المتسرعة - فلا يزال هناك الكثير مما يجب رؤيته في ساحة المعركة. قال أوشينكلوس، الذي سبق أن قاد المشاة في أفغانستان، للصحيفة: "الارتباك الناجم عن فوضى الحرب (ضباب الحرب) دائم الوجود". وأضاف: "لا يمكنك أبدًا توقع ما يحدث بعد أول معركة"."وأضافت الصحيفة، "تكثر المخاوف بشأن ما إذا كانت القوات الأوكرانية مستعدة بشكل كاف لمواجهة الروس في خيرسون. قال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يستخدمون ما بين 5000 و6000 طلقة من ذخيرة المدفعية كل يوم. سوف تتغير سرعة الاستنفاد هذه بمجرد بدء الهجوم المضاد، وقد تحتاج أوكرانيا إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف ذلك، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. سيكون تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية وإعدادها أساسيًا لقدرتها على استعادة خيرسون أيضًا. لكن الاستعدادات الحالية قد لا تكون كافية، حسب تقدير بعض المشرعين. بينما يتطلع الأوكرانيون إلى هجوم مضاد، يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تكثيف جهودها لتوفير المزيد من أنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة (HIMARS) وتوفير الدعم الجوي، مثل الطائرات المقاتلة، لأوكرانيا الذي يمكن أن يكون محوريًا في تأمين الفوز، على حد قول النائب تيد ليو من الحزب الديمقراطي. قال ليو، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، للصحيفة: "لقد قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤنا في الناتو والديمقراطيات الأخرى دعمًا هائلاً للشعب الأوكراني - وأعتقد أننا بحاجة إلى تقديم المزيد". وأضاف: "إذا تمكنا من إعطاء أوكرانيا أسلحة متقدمة إضافية مثل الطائرات المتقدمة، ومحاولة زيادة القوة الجوية لأوكرانيا، أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا للغاية لأوكرانيا". وقال ليو إنه يواصل الضغط على الإدارة للوفاء بوعودها للنظر في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا".وبحسب الصحيفة، "ناقش وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الحاجة إلى تشكيل جيش قوامه مليون فرد لاستعادة الأراضي الجنوبية التي استولت عليها القوات الروسية. وتقر القيادة الأوكرانية صراحةً أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدة لدعم خططها الهجومية بشكل صحيح. كان القادة السياسيون الأوكرانيون يضغطون على الموقع العسكري للولايات المتحدة في ألمانيا لتوفير المزيد من المعدات في الأيام الأخيرة بسرعة أكبر، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز". قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تعمل على مواكبة الطلب، حيث يحتاج الأوكرانيون إلى مزيد من التعزيزات ليتمكنوا من مهاجمة الروس في الأراضي الأوكرانية. قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع الماضي: "نحن نتفهم الضرورة الملحة، وندفع بقوة للحفاظ على زخم التبرعات وتكثيفه". ومع ذلك، يبدو أن روسيا تعزز دفاعاتها، فيما يبدو أنه تحول في الاستراتيجية. في الساعات الأخيرة، وسط تحذيرات من أن أوكرانيا تستعد لهجوم، قامت روسيا بالفعل بإعادة نشر قوات للدفاع عن الجنوب، وفقًا لما ذكره أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن روسيا تتراجع، على الأقل في الوقت الحالي. لم تحقق روسيا أي مكاسب كبيرة منذ الاستحواذ على ليسيتشانسك في وقت سابق من هذا الشهر. ووفقا لتحليلات المخابرات البريطانية، فإن القوات الروسية في خيرسون "معزولة عمليا" عن الأراضي الأخرى التي تحتلها روسيا".ورأت الصحيفة أنه "وفقًا لجون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، فإن روسيا، كما في الأيام الأولى للحرب، لا تعمل بشكل جيد في ما يتعلق بتموين الحرب في أوكرانيا. قال كيربي للصحفيين الأسبوع الماضي: "قاعدته الصناعية الدفاعية تواجه صعوبة في مواكبة حربه غير المبررة في أوكرانيا". وعلى الرغم من استمرار المخاوف من أن روسيا مستعدة لمواصلة القتال، إلا أن الجيش الروسي لا يبدو مستعدًا لمواصلة التدريب والمعدات إلى المستويات اللازمة لتحقيق انتصارات حاسمة، وفقًا للنائب الديمقراطي روبين جاليغو. وتُظهر التقييمات من مجتمع المخابرات الأميركية أن القوات الروسية قد استنفدت بشكل كبير منذ بدء الحرب. وقال رئيس MI6، ريتشارد مور، الأسبوع الماضي في مؤتمر آسبن الأمني، إن وكالة المخابرات البريطانية تعتقد أن روسيا سوف تتعب في الأسابيع المقبلة بسبب نقص القوى العاملة".وختمت الصحيفة، "كل العقبات التي يواجهها الجيش الروسي الآن، إلى جانب المساعدات الرئيسية للأسلحة والدعم الاستخباراتي من الولايات المتحدة، يمكن أن تضع الأساس لمعركة صعبة ولكنها ناجحة في المستقبل بالنسبة للأوكرانيين".