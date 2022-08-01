الصراع الروسي-الأوكراني: هل يستطيع أي من الطرفين تحقيق أهدافه القصوى؟

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عزز الأداء العسكري للقوات الأوكرانية وجهة النظر القائلة بأن تحقيق نصر مباشر على روسيا أمر ممكن. لكن فوز أوكرانيا غير المشروط الذي سيساهم في طرد القوات الروسية من شرق أوكرانيا أمر بعيد الاحتمال على نحو متزايد. كما ومن المرجح أن يؤدي إلى الاستنزاف الذي يجعل التصعيد الخطير خيارًا محيرًا لكلا البلدين.وبحسب مجلة "ناشونال انترست" الأميركية، "وفقًا لذلك، يجب أن يكون وقف إطلاق النار وفصل القوات أولوية للولايات المتحدة وحلفائها. تمتلك الولايات المتحدة الأدوات والخبرة اللازمة لتحقيق ذلك في هذه المرحلة، هناك إجماع تقريبي على أن الحرب ستنتهي على الأرجح من خلال تسوية تفاوضية. ستكون هذه التسوية تباينًا في اتفاقية مينسك الثانية التي تم توقيعها في عام 2015 بعد تسلل روسيا لمنطقة دونباس وضم شبه جزيرة القرم، الأمر الذي أكد وقف إطلاق النار الهش ونزع السلاح جزئيًا والمراقبة الخارجية والإصلاح السياسي. جاء الغزو الروسي لأوكرانيا عقب انهيار مينسك الثاني بالطبع، لكن هذا لم يكن نتيجة لهيكل الاتفاقية بقدر ما كان نتيجة لتصلب الطرفين في مواقفهما والاعتقاد بأن هناك خيارات أفضل لتحقيق أهدافهما. تكاليف الصراع الحالي سوف تفرض إعادة تقويم تجعل قرار مينسك أكثر جاذبية. لا يستطيع أي من الطرفين تحقيق أهدافه الحربية القصوى: لا يمكن لروسيا أن تغزو أوكرانيا بأكملها ولا تستطيع أوكرانيا إخراج القوات الروسية بشكل شامل. يحتاج كل جانب أيضا إلى الحد الأدنى من التأكيدات. تحتاج أوكرانيا إلى ضمانات بأن روسيا لن تستمر في محاولتها لمسحها من الخريطة بينما لن تسمح روسيا لحلف الناتو بالانتشار على طول حدودها. هذه ليست متطلبات غير معقولة. أوكرانيا دولة ذات سيادة معترف بها دوليًا. على الرغم من الذرائع الزائفة المخادعة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن ميل أوكرانيا نحو الغرب هو الدافع الأساسي لحرب بوتين، وهو ما ينطوي على مصالح روسية حقيقية. كلا البلدين يتطلب ضمانات أمنية".وتابعت الصحيفة، "هناك أيضًا افتراض واسع النطاق بأنه نظرًا لعدم رغبة القادة المعارضين (خاصة بوتين) في التفاوض، فإن المحادثات لن تنبثق إلا من حرب الاستنزاف الجارية الآن عندما يكون كلا المقاتلين مستنفدين. لا تقدم وجهة النظر هذه حلاً مؤقتًا مستقرًا لخلاف جيوسياسي عميق. لدى كلا الجانبين مخاوف جدية قد تؤدي إلى تصعيد حاد وسريع. يشعر الأوكرانيون بالقلق من أن الدعم الأوروبي هش. قد يؤدي تأثير "استئصال الغاز" الروسي على الاقتصاد والسياسة في ألمانيا هذا الشتاء إلى إضعاف دعمها غير المتكافئ بالفعل لأوكرانيا. إذا انشق الألمان، فقد يتبعه الأوروبيون الآخرون. تخسر أوكرانيا أيضًا آلاف الجنود والمدنيين بينما يتم تدمير بنيتها التحتية. على الرغم من الوعد المستقبلي بعضوية الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن يشك الأوكرانيون في أنه كلما طال أمد الحرب، ستكون إعادة الإعمار أكثر صعوبة، وسيقل ميل المانحين المحتملين إلى دفع ثمنها. بالنسبة لروسيا، تستنفد الحرب أصولها العسكرية. قد يتركهم هذا بدون القدرة على إبراز القوة - لا سيما في سوريا، حيث لا يزالون يستثمرون فيها. والأكثر خطورة، على الرغم من تهديدات بوتين النووية، أن الحرب قد تشجع الدول الأخرى في الخارج القريب لروسيا على مواجهة التحديات. ومع قبول الناتو قريبًا لفنلندا والسويد، سيتعين على الجيش الروسي المتضرر أن ينشر نفسه بشكل أضعف. أخيرًا، يجب أن تقلق موسكو من أن تتمكن ألمانيا من أن تقرر أن أفضل طريقة لحل تحدياتها الاقتصادية والسياسية هي مضاعفة الدعم لفولوديمير زيلينسكي على أمل إنهاء أسرع للحرب".وأضافت الصحيفة، "بالنظر إلى هذه الاحتمالات المخيفة، سيميل أحد الطرفين أو كلاهما إلى كسر الجمود قبل أن يكسرهما. على سبيل المثال، قد يقرر زيلينسكي توسيع الضربات ضد الأهداف العسكرية داخل روسيا. يمكن لروسيا، غير الراغبة في قبول الهزيمة ولكنها معوقة عسكريًا، أن تصعد هجماتها ضد أهداف مدنية وتبدأ ضربات ضد أهداف الناتو المرتبطة بشحن أسلحة وإمدادات متطورة إلى القوات الأوكرانية. وإذا كان هناك أي موقف يستخدم فيه الروس أسلحة نووية تكتيكية، فسيبدو إلى حد كبير مثل سيناريو الجمود الذي يتكشف الآن. فالتصعيد الحاد من شأنه أن يجعل إمكانية التفاوض بعيدة أكثر من أي وقت مضى، ومن المحتمل أن تجتذب الغرباء وتوسع الحرب".وبحسب الصحيفة، "في الحرب الروسية الأوكرانية، لا يبدو أن أيًا من الطرفين يميل للتحدث مع الآخر في هذه المرحلة. لكن أحد أغراض الدبلوماسية هو التحقيق في نوايا الخصوم - والحلفاء - في أزمة ما. إن عمليات نقل الأسلحة هي المفتاح لتمهيد الطريق. يجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو أن يوضحوا لأوكرانيا أنه إذا كانت هناك فرصة دبلوماسية، فإنهم يتوقعون أن تستغلها كييف ويمكن أن تجعلها هدفاً للانتقام إن لم تقم بذلك. بالنسبة لروسيا، ستكون الرسالة هي اغتنام مثل هذه الفرصة، أو سيحصل الأوكرانيون على المزيد من الأسلحة. يجب على الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين، أن تفعل ما في وسعها لتعزيز الفرص الدبلوماسية. قد تتضمن ريادة الأعمال الدبلوماسية الغربية مقترحات للحد من القوات والأسلحة الأوكرانية والروسية داخل مناطق منزوعة السلاح يتم تحديدها بشكل متبادل، بما في ذلك المناطق البحرية التي تستثني شبه جزيرة القرم. في حين أن تدخل قوة تابعة للأمم المتحدة قد يبدو خياليًا، فإن بوتين يعتبر مجلس الأمن طاولة عالية لممارسة القوة الروسية. حتى لو استخدمتها موسكو بطريقة معرقلة في الغالب، فقد يرى الآن أن قوة الأمم المتحدة المختارة بحكمة وسيلة مفيدة لفرض هدنة دون إشراك الناتو".وختمت الصحيفة، "إنه لأمر جيد للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو الاستمرار في تسليح أوكرانيا. ولكن حان الوقت أيضًا لتشجيع كلا الجانبين على البدء في استكشاف احتمالات الحل السياسي قبل أن يضع التصعيد الدبلوماسية بعيدًا عن متناول اليد. وما لم تشترط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المساعدة العسكرية على المشاركة السياسية البناءة لأوكرانيا، فسوف يفتقران إلى النفوذ للعمل بفعالية نحو هدف مستقر".