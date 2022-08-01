Advertisement

عربي-دولي

اكبر حريق في كاليفورنيا.. اجتاح مساحات جافة ودمر المنازل

Lebanon 24
01-08-2022 | 06:45
A-
A+
Doc-P-976567-637949583362079707.png
Doc-P-976567-637949583362079707.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجبر أكبر حريق تشهده كاليفورنيا هذا العام آلاف الأهالي على الفرار هربا من النيران التي دمرت منازل واتت على مساحات جافة في الولاية بعدما أججتها رياح قوية وعواصف رعدية.

وقالت أجهزة الاطفاء في كاليفورنيا (كالفاير): "إن الحريق الذي أطلق عليه اسم (ماكنيي) يستعر في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا، والممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا.
Advertisement

وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم اعلانه حالة طوارئ السبت وقال :"إن الحريق دمر منازل ويهدد بنى تحتية حيوية في أعقاب اندلاعه الجمعة".

واضاف في بيان :"إن الحريق اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-08-01
12:00 | 2022-08-01
11:30 | 2022-08-01
11:00 | 2022-08-01
10:30 | 2022-08-01
10:00 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website