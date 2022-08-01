اكبر حريق في كاليفورنيا.. اجتاح مساحات جافة ودمر المنازل

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اجبر أكبر حريق تشهده كاليفورنيا هذا العام آلاف الأهالي على الفرار هربا من النيران التي دمرت منازل واتت على مساحات جافة في الولاية بعدما أججتها رياح قوية وعواصف رعدية.وقالت أجهزة الاطفاء في كاليفورنيا (كالفاير): "إن الحريق الذي أطلق عليه اسم (ماكنيي) يستعر في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا، والممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا.وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم اعلانه حالة طوارئ السبت وقال :"إن الحريق دمر منازل ويهدد بنى تحتية حيوية في أعقاب اندلاعه الجمعة".واضاف في بيان :"إن الحريق اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية".