بيسكوف: إبحار أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا أمر إيجابي جدا

رحب الكرملين اليوم بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا بموجب خطة لاستئناف صادرات الحبوب التي توقفت في أعقاب التدخل العسكري الروسي.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحافيين: "إنه بالنسبة لمغادرة أول سفينة، فهذا إيجابي جدا. فرصة جيدة لاختبار فاعلية الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في اسطنبول".

Advertisement