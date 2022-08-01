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القبض على عشرات المتهمين بقضايا الابتزاز الإلكتروني في العراق

Lebanon 24
01-08-2022 | 10:00
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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق القبض على 31 متهما بقضايا الابتزاز الإلكتروني خلال شهرين.

وأوضح الأمن العراقي أنه "بعد ورود شكاوى من المواطنين بخصوص تعرضهم لحالات ابتزاز إلكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني خلال شهري (يونيو ويوليو) من تنفيذ عمليات عدة، بعد استحصال الموافقات القضائية، ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة بـ31 مبتزا حاولوا استغلال الضحايا عبر مساومتهن بمبالغ مالية".
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وأشار إلى أنه "تم تقديم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".
المصدر: روسيا اليوم
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