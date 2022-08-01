29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الصين: لن يقف جيشنا مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان
Lebanon 24
01-08-2022
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الخارجية الصينية، الاثنين، من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه، في حال قررت إضافة تايوان إلى وجهاتها ضمن الجولة الآسيوية التي تقوم بها.
وقالت الخارجية الصينية: "في حالة قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان فإن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي".
Advertisement
وصدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي "رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية"، فإن زيارة تايوان "سيكون لها تأثير سياسي جسيم"، وفقما نقلت "رويترز".
ووصلت نانسي بيلوسي، إلى سنغافورة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في مستهل جولتها الآسيوية.
وكانت بيلوسي قد قالت في بيان صدر نهاية الأسبوع إنها ستزور ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة ملفات التجارة، وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن، والحكم الديمقراطي، ولم تؤكد التقارير الإخبارية أنها قد تزور تايوان.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
02:45 | 2022-08-01
01/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
04:30 | 2022-08-01
01/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:07 | 2022-08-01
بايدن: الظواهري قُتل السبت
17:42 | 2022-08-01
مقتل أيمن الظواهري في ضربة جويّة أميركية
17:30 | 2022-08-01
كوسوفو تتفادى التصعيد مع صربيا وتؤجّل القواعد الجديدة
17:19 | 2022-08-01
بوتين يتّهم الغرب بنسف مبادئ التجارة
16:59 | 2022-08-01
ترامب يتحدث عن "خطأ قاتل" وقع فيه زيلينسكي
16:33 | 2022-08-01
شهيدٌ في جنين برصاص إسرائيلي.. واعتقال القيادي بسام السعدي
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
02/08/2022 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
02/08/2022 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
02/08/2022 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact