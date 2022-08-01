البابا فرنسيس يزور كازاخستان بين 13 أيلول و15 منه

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يزور البابا فرنسيس كازاخستان في الفترة الواقعة بين 13 أيلول و15 منه للمشاركة في مؤتمر عن الحوار بين الأديان، وفق ما أكد الفاتيكان اليوم.وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن الحبر الأعظم سيتوجه "إلى كازاخستان في الفترة من 13 أيلول الى 15 منه لزيارة مدينة نور سلطان في مناسبة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية".وأعلنت رئاسة هذا البلد في نيسان الماضي زيارة البابا في مناسبة هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتي عقدت دورته الأولى عام 2003، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".السبت، أقر البابا فرنسيس (85 عاما) الذي ترغمه آلام شديدة في الركبة على التنقل على كرسي متحرك، أنه "لم يعد في إمكانه السفر" بالوتيرة السابقة، مشيرا أيضا إلى إمكان تنحيه.لكنه أكد أنه يعتزم السفر إلى كازاخستان، في "رحلة هادئة، من دون التنقل كثيرا".ترتبط كازاخستان، أكبر دول آسيا الوسطى، بعلاقة ديبلوماسية وثيقة مع جارتها روسيا التي انتقدها البابا مرات عدة.