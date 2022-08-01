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عربي-دولي

من بينهم رئيس وزراء سابق.. روسيا تضم 39 بريطانيا إلى قائمة عقوباتها

Lebanon 24
01-08-2022 | 12:00
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وسعت روسيا قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين لعقوباتها، لتشمل 39 سياسيا ورجل أعمال وصحفيا، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.
 
ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، "فيما يتعلق بالتطبيق المستمر من قبل الحكومة البريطانية لآلية قيود العقوبات ضد ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية في روسيا، والمشغلين الاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج في قائمة الإيقاف الروسية عدد من السياسيين البريطانيين ورجال الأعمال والصحفيين الذين يساهمون في مسار لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزله دوليا".
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كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن خيار المواجهة مع روسيا هو قرار واع للمؤسسة السياسية البريطانية. وأكدت أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين للحظر الروسي، طالما واصلت لندن تدوير عجلة بالعقوبات.
 
(روسيا اليوم) 
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