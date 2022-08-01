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ماكرون يبحث مع زيلينسكي شحنات الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
01-08-2022 | 12:30
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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا فيها شحنات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا.
 
ووفق قناة "بي إف إم" التلفزيونية فإن "المحادثة بين الرئيسين كانت "الأولى منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى كييف في 16 حزيران".
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وكان أحد موضوعات المحادثة، صادرات الحبوب الأوكرانية من أوديسا، والتي بدأت يوم الاثنين، فيما لم يعلن قصر الإليزيه رسميا حتى الآن عن أي تفاصيل حول المحادثة.

وفي 22 تموز، تم التوقيع على حزمة من الاتفاقات في اسطنبول لحل مشكلة الحبوب وغادرت سفينة Razoni المحملة بالحبوب وتحمل علم سيراليون ميناء أوديسا يوم الاثنين.

وأصبحت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية تبحر وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول.
 
(روسيا اليوم) 
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