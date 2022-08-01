29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غوتيريش يحذر من خطر نووي لم يشهده العالم
Lebanon 24
01-08-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم بلغ مستوى لم يشهده العالم منذ ذروة الحرب الباردة.
وقال غوتيريش في افتتاح مؤتمر للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "هناك الآن خطر نووي لم نشهده منذ ذروة الحرب الباردة.. الإنسانية معرضة لخطر نسيان الدروس المستفادة من الضربات على هيروشيما وناغازاكي. التوترات الجيوسياسية وصلت إلى آفاق جديدة".
Advertisement
وأشار إلى أنه يوجد في الوقت الحاضر 13 ألف سلاح نووي في ترسانات دول العالم، معتبرا أن "الدول تحاول توفير الأمن الزائف عن طريق تخزين واستثمار مليارات الدولارات في أسلحة يوم القيامة التي لا يجب وجودها على كوكبنا".
كما حذر من تزايد مخاطر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن "الحواجز التي تحول دون التصعيد تضعف"، مشددا على ضرورة "إعادة التأكيد على وجه السرعة وتعزيز المعيار الذي مضى عليه 77 عاما ضد استخدام الأسلحة النووية".
وقال "هذا يتطلب التزاما حازما من جميع الدول الأعضاء، وإيجاد إجراءات عملية من شأنها أن تقلل من مخاطر الحرب النووية وتعيدنا إلى طريق نزع السلاح".
ودعا غوتيريش إلى العمل من أجل النزع الكامل للأسلحة النووية، وقال: "الحد من المخاطر ليس كافيا. القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها. يجب أن نعمل بلا كلل من أجل هذا الهدف".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
02:45 | 2022-08-01
01/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
04:30 | 2022-08-01
01/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:07 | 2022-08-01
بايدن: الظواهري قُتل السبت
17:42 | 2022-08-01
مقتل أيمن الظواهري في ضربة جويّة أميركية
17:30 | 2022-08-01
كوسوفو تتفادى التصعيد مع صربيا وتؤجّل القواعد الجديدة
17:19 | 2022-08-01
بوتين يتّهم الغرب بنسف مبادئ التجارة
16:59 | 2022-08-01
ترامب يتحدث عن "خطأ قاتل" وقع فيه زيلينسكي
16:33 | 2022-08-01
شهيدٌ في جنين برصاص إسرائيلي.. واعتقال القيادي بسام السعدي
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
02/08/2022 04:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
02/08/2022 04:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
02/08/2022 04:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact