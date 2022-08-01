بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها

وقال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: " كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة. كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها".

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وتابع بوتين "نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي اندلاعها مطلقًا".

(سبوتنيك)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا منتصر في الحرب النووية، مشددا على أنه يجب ألا تندلع مطلقا.