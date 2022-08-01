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عربي-دولي

الكرملين يعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

Lebanon 24
01-08-2022 | 14:30
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها.
 
وأضاف: "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم".
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ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.

ويوم الاثنين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، وأفاد التلفزيون الفرنسي بأن المحادثة بين ماكرون وزيلينسكي استمرت ساعة ونصف الساعة.
 
(روسيا اليوم) 
 
 
 
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