الكرملين يعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها.



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ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.



ويوم الاثنين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، وأفاد التلفزيون الفرنسي بأن المحادثة بين ماكرون وزيلينسكي استمرت ساعة ونصف الساعة. وأضاف: "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم".ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.ويوم الاثنين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، وأفاد التلفزيون الفرنسي بأن المحادثة بين ماكرون وزيلينسكي استمرت ساعة ونصف الساعة.

(روسيا اليوم)