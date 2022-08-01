طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض



Advertisement وأضاف: "ننتظر الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران ونتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق لتعود بغداد إلى دورها في الوساطة". وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لجولة جديدة من الحوار الإيراني السعودي".وأضاف: "ننتظر الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران ونتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق لتعود بغداد إلى دورها في الوساطة".

وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية ستعقد على مستوى رسمي وسياسي، لافتة إلى رغبة ولي العهد السعودي في عقد مباحثات بين البلدين بشكل علني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، إن "الاجتماع المقبل بين طهران والرياض سيكون على مستوى رسمي وسياسي".

(سبوتنيك)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لم يتم تحديد، موعد جولة جديدة من الحوار مع المملكة العربية السعودية حتى اللحظة.