الكرملين: ليس لدينا الكثير لفعله حيال "نورد ستريم 1"





وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت انخفضت فيه إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الخط إلى مستوى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

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وقالت شركة "غازبروم" الروسية إن تخفيض إمدادات الغاز عبر الخط ناتجة عن تعطل أعمال الصيانة، نتيجة للتأخير في إصلاح التوربين، والذي أرسل إلى كندا للإصلاحات ولم يتم إعادته بعد. قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، إن بلاده لا تستطيع فعل الكثير من أجل المساعدة في الإصلاحات العاجلة اللازمة لمعالجة التعطل الذي حدث بخط غاز "نورد ستريم 1".وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت انخفضت فيه إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الخط إلى مستوى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.وقالت شركة "غازبروم" الروسية إن تخفيض إمدادات الغاز عبر الخط ناتجة عن تعطل أعمال الصيانة، نتيجة للتأخير في إصلاح التوربين، والذي أرسل إلى كندا للإصلاحات ولم يتم إعادته بعد.

وأشار بيكسوف إلى أن هناك أعمال صيانة وإصلاحات عاجلة يجب أن تتم في الخط حتى يتم استئناف توريد الغاز عبره إلى أوروبا، ولكن أعمال الصيانة تواجه صعوبات بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.



من جانبها، قالت شركة "سيمنس إينيرجي" الألمانية إنه ليس بإمكانها الاطلاع على طبيعة المشكلات بالتوربينات، كما أنها لم تتلق أي تقرير من "غازبروم" يشير إلى وجود أضرار تحتاج إلى الصيانة.

(سكاي نيوز عربية)