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عربي-دولي
عطل قاتل وراء سحب واشنطن طائرة "الشبح" حول العالم
Lebanon 24
01-08-2022
|
16:30
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بعد عدة عيوب وتحطم 3 مقاتلات منها، أعلن سلاح الجو الأميركي تعليق عمل معظم طائرات إف-35 الشبحية الأكثر تطورا في جميع أنحاء العالم بشكل مؤقت، بسبب عطل فني في مقعد الطيار.
وذكر موقع "ديفنس نيوز" العسكري الأميركي، أن البنتاغون اكتشف مشكلة في "مقاعد القذف" المستخدمة في أسطول مقاتلاته "إف-35" من طراز "جوينت سترايكر" في نيسان الماضي، لكنه انتظر ثلاثة أشهر لإيقاف تلك الطائرات المستخدمة بسلاح الجو والبحرية ومشاة البحرية لحين انتهاء التحقيقات بالأزمة.
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وأضاف:" في البداية أعتقد المسؤولون الأميركيون أن المشكلة ربما تكون حادثة منفردة، لكن بعد تحقيقات ثبت أنها مشكلة فنية أدت إلى موجات من التوقف المؤقت لهذا الطراز هذا الأسبوع".
ومن جهته، رد ستيف روبرتس المتحدث باسم شركة مارتن بيكر، المختصة بتصنيع مقاعد "إف- 35"، بأنه :"أثناء فحص الصيانة الروتيني في قاعدة القوات الجوية، في يوتاه في نيسان، تم اكتشاف حالة شاذة في أحد الأجهزة التي تعمل بخرطوشة المقعد في إف-35."
وقلل من العطل قائلا:" لا يتجاوز وقت قذف الطيار أربع ثوان من لحظة جذب مقبض قفذ المقعد، ويعتمد هذا الوقت على نوع المقعد ووزن الطيار".
ووفق موقع "ديفنس نيوز، فإن جذب المقبض يفجر خرطوشة لإطلاق المقعد إلى الهواء، وعندما يجري المقعد على قضبان التوجيه، تعمل منظومة تقييد الساق لحمايتها من التعلق في أي شيء أو إصابتها بأي أذى".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن"الجيش اختبر 2700 خرطوشة طرد في مقاتلات إف -35 واكتشف ثلاث حالات فشل".
وفور الإعلان الأميركي، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إجراء اختبارات لمقاتلات "إف 35" بعد وجود هذا الخلل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه: "وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، من أجل ضمان سلامة قاذف المقاعد، يلزم إجراء فحص للتأكد من سلامة هذا المكون".
وتابع: " تقرر إجراء تفتيش عام لطائرة "إف 35" وهذه عملية ستنفذها الفرق الفنية ومن المتوقع أن تكتمل في الأيام المقبلة".
(سكاي نيوز عربية)
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