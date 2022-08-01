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عربي-دولي

ترامب يتحدث عن "خطأ قاتل" وقع فيه زيلينسكي

Lebanon 24
01-08-2022 | 16:59
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه كان على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين، والتنازل عن القرم، ورفض الانضمام للناتو.
 
وأكد ترامب أنه كان يمكن لأوكرانيا أن "تتخلى عن مطالبها بشبه جزيرة القرم، وفكرة الانضمام إلى حلف الناتو".
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وأضاف: "لم يكن (بوتين) ليفعل ذلك معي. لم يكن ليفعل ذلك. على الأقل، كان ينبغي عليهم عقد صفقة.. كان بإمكانهم التخلي عن شبه جزيرة القرم. كان بإمكانهم عدم الانضمام إلى الناتو، وسيكون لديك دولة، لأنني أعتقد أن بوتين أراد عقد صفقة".

وتابع: "الآن لا أعتقد أنه يريد عقد صفقة. أعتقد أنه من الأصعب بكثير عقد صفقة. وأنه أمر محزن للغاية لمشاهدة ما حدث مع أوكرانيا".

وعن رأيه في جلسة التصوير التي قام زيلينسكي وزوجته أولينا لمجلة "فوغ"، قال ترامب: "ربما ليست أعظم شيء يمكن القيام به"، مكررا موقفه السابق بأن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان هو رئيسا.
 
(روسيا الايوم)

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