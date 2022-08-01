Advertisement

عربي-دولي

شهيدٌ في جنين برصاص إسرائيلي.. واعتقال القيادي بسام السعدي

Lebanon 24
01-08-2022 | 16:33
A-
A+
Doc-P-976699-637949939800691627.jpg
Doc-P-976699-637949939800691627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
كذلك، اعتقلت قوات العدو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اقتحام منزله في المخيم.
Advertisement
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن السعدي اعتقل مع زوج ابنته أشرف الجدع.
واندلعت اشتباكات مسلحة، في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة.
وفي السياق، فقد أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، عبر بيان لها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.
 
بدورها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن "هناك خشية من تصعيدٍ بعد اعتقال السعدي"، مشيرة إلى أنه "جرى الطلب من سكان مستوطنة كريات أربع البقاء في منازلهم". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:07 | 2022-08-01
17:42 | 2022-08-01
17:30 | 2022-08-01
17:19 | 2022-08-01
16:59 | 2022-08-01
16:30 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website