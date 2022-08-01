شهيدٌ في جنين برصاص إسرائيلي.. واعتقال القيادي بسام السعدي

استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

كذلك، اعتقلت قوات العدو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اقتحام منزله في المخيم.

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وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن السعدي اعتقل مع زوج ابنته أشرف الجدع.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة.

وفي السياق، فقد أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، عبر بيان لها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.