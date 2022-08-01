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عربي-دولي

بوتين يتّهم الغرب بنسف مبادئ التجارة

Lebanon 24
01-08-2022 | 17:19
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول تطوير مجمّع المعادن، إن الدول الغربية، التي فرضت عقوبات على بلاده، ألقت بمبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات.
وقال: "لم يأخذ الغرب في الحسبان العواقب المحتملة، بما في ذلك زيادة تكلفة مواد البناء في السوق العالمية وتحفيز التضخم العالمي بشكل عام".
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وأضاف: "ستكون روسيا دائماً مورداً موثوقاً به ومسؤولاً للمنتجات المعدنية للمشترين والشركاء الأجانب، بغض النظر عن أي مشاكل سياسية اليوم".



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