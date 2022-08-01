كوسوفو تتفادى التصعيد مع صربيا وتؤجّل القواعد الجديدة

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قرّرت حكومة كوسوفو المعلنة من جانب واحد، تأجيل تطبيق القواعد الجديدة عند الحدود مع صربيا مدة شهر، والتي تسبّبت في توتر في شمال البلاد، حيث نصبت حواجز وتعرضت الشرطة لإطلاق نار.وأتى إعلان هذا التأجيل في بيان حكومي عقب اجتماع مع السفير الأميركي في كوسوفو جيفري هونفيه.وتنص القواعد الجديدة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، أمس، على لزوم حصول أي شخص يدخل كوسوفو ببطاقة هوية صربية، على وثيقة مؤقتة أثناء وجوده في البلاد.وتطلب صربيا بالفعل من الكوسوفيين، الذين يدخلون صربيا، الحصول على وثائق موقتة، لأن السلطات الصربية لا تعترف بالوثائق الكوسوفية.كذلك أمهلت بريشتينا صرب كوسوفو شهرين لاستبدال لوحات التسجيل الصربية لمركباتهم بلوحات جمهورية كوسوفو.وأوضح رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن هذا التدبير يأتي رداً على ممارسة مماثلة اتبعتها صربيا التي لا تعترف باستقلال إقليمها السابق ذي الأغلبية الألبانية المعلن في 2008، في حق سكان كوسوفو الوافدين إلى أراضيها.وأثارت هذه الإجراءات توترات شديدة أمس الأول، في شمال كوسوفو حيث تعيش أقلية صربية.وأعلنت شرطة كوسوفو أنها تعرّضت لإطلاق نار من دون وقوع إصابات وأقيمت حواجز على الطرق المؤدية إلى صربيا. وأغلق المعبران أمام حركة المرور.ولا يعترف صرب كوسوفو بسلطة بريشتينا ولا باستقلال كوسوفو، وحافظوا على ولائهم لبلغراد التي يعتمدون عليها مالياً.