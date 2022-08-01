مقتل أيمن الظواهري في ضربة جويّة أميركية

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أشار مسؤولون أميركيون إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري بغارة أميركية.وأعلن مسؤول أميركي رفيع في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.كما لفت المسؤول إلى إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان".وقال أن "العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين"، وفق وكالة "فرانس برس".في موازاة ذلك، قال مسؤولان أميركيان لرويترز اليوم إن وكالة المخابرات المركزية شنّت غارة بطائرة مُسيّرة في أفغانستان مطلع الأسبوع.وأضاف المسؤولان أن "الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا".