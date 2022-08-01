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عربي-دولي
بايدن: الظواهري قُتل السبت
Lebanon 24
01-08-2022
|
20:07
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة بالعاصمة الأفغانية كابل، يوم السبت الماضي.
وقال في كلمة إلى الشعب الأميركي بالعاصمة واشنطن، إن "العدالة تحققت بمقتل الظواهري، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا من المدنيين في العملية".
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وأشاد بما وصفها بالدقة العالية في قتل الظواهري، قائلا إن زعيم تنظيم القاعدة كان يختبئ مع أفراد من عائلته.
وأضاف أن "الظواهري تسبب بمقتل العديد من الأميركيين، كما سعى وراء استهداف المصالح الأميركية في عدة دول على مدى عقود".
وتابع أنه "بعد الاطلاع على المعلومات التي قدمت له، أعطى أمره بالقضاء على الظواهري الذي يبلغ 71 عاما".
وتعهّد بملاحقة الإرهابيين، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التهديدات حيثما كانت.
وكان الظواهري أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، نظراً لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من أيلول سنه 2001. وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عملية جرت في باكستان في أيار 2011.
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