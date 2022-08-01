بعد مقتله بغارة أميركية.. صور متداولة لمنزل الظواهري في كابل بعد استهدافه

نشرت قناة "العربية" صورا عن المنطقة التي شهدت الغارة الأميركية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأظهرت صور متداولة منزل الظواهري الذي تعرض لغارة أميركية بطائرة من دون طيار يوم الأحد الماضي، وفق ما أعلن مسؤولان أميركيان اليوم.

صور خاصة لــ #العربية من منطقة تنفيذ الغارة الأميركية التي قتلت #أيمن_الظواهري pic.twitter.com/k8yXOuhMb1

— العربية (@AlArabiya) August 1, 2022 Advertisement

الحي الدبلوماسي

من جهتها، كشف صحيفة "نيويورك تايمز" أن المنزل الذي كان به الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان.

فيما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد.

عملية ناجحة

وأفادت وسائل إعلام أميركية عن مقتل الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الابيض أمس الاثنين بأنه عملية "ناجحة" ضد "هدف هام" في أفغانستان.

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "سي ان ان" من بين وسائل الإعلام الأميركية التي كشفت هوية هذا الهدف نقلا عن مصادر لم تسمها.

يذكر أن الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، حيث كان يختبئ.

وفي تشرين الثاني 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.

كما، نشر الظواهري لقطات فيديو جديدة في أيلول 2021، في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.

وزادت من تلك الشكوك، ظهور منشورات وتسجيلات لاحقة للتنظيم دون أن تميط اللثام عن حقيقة وضع الظواهري.

(العربية)