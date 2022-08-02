قضية فساد في تونس... اليكم تفاصيلها

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استمعت فرقة الشرطة العدلية في قفصة جنوب غربي تونس يوم الاثنين، لوزير سابق للطاقة والمناجم وأحد إطارات شركة فسفاط قفصة في تهم وجهت إليهما بالفساد الإداري والمالي وتضارب مصالح.وينتظر إحالتهما يوم الثلاثاء بحالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.وتم إدراج حوالي 20 شخصا آخرين بالتفتيش من بينهم إطارات بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات خاصة كانت لها تعاملات مع الشركة رفضوا الحضور للتحقيق بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة."موزاييك"