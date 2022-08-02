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عربي-دولي

دعوة من اوكرانيا الى المجتمع الدولي... ماذا في مضمونها؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 01:00
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دعا نائب وزير الخارجية الأوكراني نيقولاي توتشيتسكي المجتمع الدولي لفرض حظر جوي فوق المحطات الكهرذرية الأوكرانية.

وقال توتشيتسكي خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر السلاح النووي يوم الاثنين: "هناك حاجة لأعمال مشتركة حازمة لمنع وقوع كارثة نووية على المستوى العالمي".
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وأضاف: "نطلب إغلاق الأجواء فوق المحطات الذرية الأوكرانية وتزويدنا بأنظمة دفاع جوي".

يذكر أن هناك 4 محطات ذرية عاملة في أوكرانيا، تضم 15 مفاعلا نوويا، بما فيها محطة زابوروجيه، التي تعتبر أكبر محطة ذرية في أوروبا، والواقعة تحت السيطرة الروسية حاليا."نوفوستي"


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