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عربي-دولي

السعودية رحبت بإعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة

Lebanon 24
02-08-2022 | 02:00
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رحبت السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن القضاء على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وقالت وزارة الخارجية إن المملكة ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.
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وأفادت بأن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون.

وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها.

وأهابت بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية."واس"


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