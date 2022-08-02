هل تأتي العقوبات الأميركية على إيران وروسيا بنتائج عكسية بطرق خطيرة؟

تحوّلت واشنطن بشكل متزايد إلى العقوبات الاقتصادية لمعالجة مخاوفها الأمنية مع كل من روسيا وإيران، لكن هذه الجهود المنفصلة تفاعلت بطرق تنطوي على مخاطر عكسية، بدلاً من تعزيز الأمن الأميركي والإقليمي.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي "في إيران، نجحت العقوبات الأميركية في إعاقة اقتصاد طهران، لكنها ولّدت عن غير قصد مقاومة محلية للمفاوضات الجارية وأعاقت الجهود الدبلوماسية للحد من برنامجها النووي المتنازع عليه. وبالمثل، أدت العقوبات ضد روسيا التي أعقبت غزوها لأوكرانيا في البداية إلى خفض ناتجها المحلي الإجمالي، لكنها حفزت موسكو منذ ذلك الحين على إيجاد حلفاء وأسواق جديدة، وبالتالي خفضت القوة القسرية للعقوبات وزادت علاقات الكرملين مع الشركاء المستعدين لتقويض الجهود الغربية لعزلها. وبالتالي ، فقد حفزت جهود العقوبات المنفصلة عن غير قصد دولتين من أكثر الدول التي تشكل تهديدًا ملحاً لواشنطن على السلام الإقليمي لزيادة تعاونهما الاقتصادي والأمني".

وتابع الموقع، "جددت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات الشاملة ضد برنامج إيران النووي في عام 2018 ووسعتها في عامي 2019 و2020، مما أدى إلى حجز مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية لإيران، ومما قلل بشكل كبير من عائدات تصدير النفط التي تعتمد عليها حكومتها، ودفع الاقتصاد مؤقتًا إلى الركود. وبدلاً من الحاق هزيمة بالجمهورية الإسلامية، عزز هذا الضغط عن غير قصد القوة السياسية المحلية للمتشددين في طهران وزاد الدعم العام للأنشطة النووية المحفوفة بالمخاطر المحظورة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند في عام 2021 أن ثلاثة أرباع الشعب الإيراني يدعمون أنشطة طهران النووية المتنامية، وهو الدعم الذي سهل على طهران مضاعفة تخصيبها وتخزينها النووي المتنازع عليه حتى في مواجهة الضغوط الدولية. والنتيجة هي أنه منذ إعادة فرض العقوبات، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، ووسعت قدرات التخصيب لإنتاج المزيد من الوقود، واستبدلت القيادة الأكثر اعتدالًا في طهران بمتشددين أقل استعدادًا للتسوية مع واشنطن. وخلق المناخ السياسي في إيران ومقاومتها المتزايدة للعقوبات فرصة لروسيا لاستغلالها من خلال زيادة التعاون الثنائي والتعاون في مجال الطاقة، واتفاق على طريق تجاري مباشر جديد، كما ومن خلال عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية التي تلتف على العقوبات وتقوض الجهود الأميركية على الجبهتين".

وأضاف الموقع، "بعد فترة وجيزة من استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مجموعة الخمسة زائد واحد (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران في فيينا، غزت روسيا أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع أزمة على ما يبدو بين الأطراف الرئيسية في خطة العمل الشاملة المشتركة. ثم قادت الولايات المتحدة جهدًا دوليًا مدعومًا من 40 دولة من كل أنحاء العالم لفرض عقوبات واسعة ومؤلمة على موسكو. تسببت عقوبات الأمم المتحدة المشتركة والمتعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة ضد روسيا في البداية في انخفاض يقدر بنسبة 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وتخفيض كبير لقيمة الروبل. تم الترحيب بهذه الجهود في البداية بسبب السرعة التي أظهر في خلالها الحلفاء الغربيون الصناعيون بشكل جماعي معارضتهم للغزو، والذي من المفترض أنه أدى إلى إعاقة المجهود الحربي الروسي. تمكنت روسيا، بعد فرض أولى العقوبات عليها في شباط، من تحقيق استقرار كبير في اقتصادها وعائداتها النفطية (الصادرات الأكثر قيمة للدولة)، جزئيًا عن طريق التحايل على القيود المفروضة على العقوبات".

وبحسب الموقع، "حاولت موسكو الاستفادة من موقعها في المفاوضات الإيرانية ونفوذها الاقتصادي الإقليمي لتخفيف تأثير العقوبات الجديدة التي كانت تواجهها بسبب الأزمة الأوكرانية. وطالبت روسيا بـ "ضمانات مكتوبة" من الولايات المتحدة بأن تعاون موسكو مع إيران لن يتأثر بالعقوبات التي واجهتها روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا، تاركة الكرملين للبحث عن سبل أخرى لتخفيف العقوبات. إن الشراكة مع إيران ليست مفيدة فقط لجهود روسيا لخرق العقوبات، بل إنها تخدم مصالح موسكو الأمنية أيضًا. أثبت الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا أنه أكثر تكلفة وأقل نجاحًا مما توقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تزايد الخسائر وزيادة الوحدة بين أعضاء الناتو. مع تقلص قائمة شركائها المحتملين، يتم تحفيز روسيا بشكل متزايد لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى التي لها مصالح مشتركة معها".

وبحسب الموقع، "في حين أن التعاون، وحتى التعاون النووي، بين طهران وموسكو ليس جديدًا، فقد كان أقل أهمية في السنوات الأخيرة. في الواقع، قيل إن المساعدة الروسية بشأن عقوبات P5 + 1 ضد إيران في عام 2012 قد لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة في نهاية المطاف. الآن بعد أن وضعت التطورات الأخيرة كلاً من روسيا وإيران في مرمى العقوبات الأميركية، فقد سعى الطرفان إلى طرق جديدة للتعاون تتحايل على الإشراف الأميركي والدولي، وتقوض نفوذ واشنطن على كلا الجبهتين، وتعطي روسيا مسارًا لإفشال خطة العمل الشاملة المشتركة. أصبح التعاون الناشئ بين طهران وموسكو واضحًا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. ووقع الجانبان اتفاقية في أواخر أيار وسعت التعاون في مجال الطاقة. نمت التجارة الثنائية بأكثر من 10٪ خلال الربع الأول من عام 2022 وحده. كما ناقش الاثنان زيادة تعاونهما في مجال الطاقة النووية، باتباع نفس نموذج محطة بوشهر الروسية الصنع".

وختم الموقع، "يمكن للشراكة بين موسكو وطهران على أساس التصميم المتبادل على معارضة النفوذ الغربي أن تشكل تهديدات خطيرة للمصالح الأمنية الأميركية والغربية، لا سيما في الشرق الأوسط، بما في ذلك الانتشار النووي. يكمن الخطر في أن العقوبات التي استخدمتها واشنطن بشكل متزايد لمواجهة هذه التهديدات الأمنية قد تخلق بالفعل مسارات جديدة تقوض عن غير قصد أهدافها للمضي قدمًا. من خلال التوفيق بين خطر الانتشار النووي وقوة نووية عظمى عدوانية، ساعدت العقوبات على إطلاق شراكة مزعزعة للاستقرار سيكون من الصعب التراجع عنها".