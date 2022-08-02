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ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بـ"كورونا"

Lebanon 24
02-08-2022 | 06:51
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن إصابة الرئيس جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، "تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

وأضاف ترامب على موقع "Truth Social"، منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقها، قائلا: "هو بدلا من ذلك مصاب بالخرف، لكنه يتعافى بسعادة.. يفكر جو في الانتقال، بدوام جزئي، إلى أحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن، حيث يتمتع ما يقارب 100% من السكان ولأول مرة في التاريخ، بالقوة والطاقة للتصويت حتى لو تم الإدلاء بهذه الأصوات بشكل غير قانوني.. الشفاء العاجل، جو!".
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(روسيا اليوم)
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