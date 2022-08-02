مصر على موعد مع حدث بارز غداً.. ماذا سيجري؟

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تشهد سماء القاهرة، الأربعاء، حدثا نادرا يتمثل بتحليق جوي منخفض فوق الأهرامات، تقوم به طائرات من الجيش المصري مع فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي.ووفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، فإن الفريق الكوري سينفذ في 3 آب عرضاً تحت مسمى "Pyramids Air Show 202".ويشارك الفريق الكوري الشهير باسم "النسور السوداء" بطائراته في العرض بالتزامن مع تقديم فريق "النجوم الفضية"، وفريق طائرات "حورس" المصريان، عروضا فوق الأهرامات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.وأضاف عبد الحافظ: "عناصر من قوات المظلات المصرية ستقدم عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة العروض الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة".واعتبر المتحدث العسكري أن هذه العروض دليل "على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية".و"النسور السوداء" الذي يطلق عليه كذلك "العقبان السوداء"، فريق ينفذ عروضا جوية في عدة بلدان، كان آخرها في قاعدة فيرفورد ببريطانيا.ويتبع الفريق سلاح الجو الكوري الجنوبي، وشارك في مناسبات واحتفالات وطنية، وتم تشكيله 1994، وجرى حله مؤقتا عقب معرض طيران سيول 2007، ثم أعيد تشكيله بعد وصول طائراتهم الجديدة تي-50 عام 2010.وفي 20 تموز الماضي، فاز "النسور السوداء" بالجائزة الأولى بأكبر معرض جوي عسكري في العالم أقيم ببريطانيا، بعد أن قدم عرضا بـ 8 طائرات فوق المتفرجين.كما نجحت خلال تلك العروض، الرحلة الأولى للمقاتلة الأسرع من الصوت KF-21 المصنوعة بتقنيات كورية بشكل كامل، حيث اعتبر خبراء عسكريين تحدثوا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذلك " إنجازا تاريخيا يُظهر تطور تكنولوجيا الطيران في كوريا الجنوبية".ويقول الباحث في شؤون الطيران مينا عادل، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن فريق "النسور السوداء" أحد أهم وأشهر فرق العروض الجوية في العالم، ليس فقط بالمناورات الجريئة علي الارتفاعات المنخفضة، أو السرعات الكبيرة، لكن أيضا بحفاظهم على التناغم كتشكيل واحد، والمرونة في التنقل من مناورة لأخرى كعزف مقطوعة موسيقية.وتابع عادل قائلا: "يقدم الفريق مناورة متداخلة ومعقدة تشمل النقل من الشكل خماسي الأضلاع لمناورة طائر الباتروس، ومناورة أخرى على شكل طائر النسر والالتفاف بالطائرات في عرض مذهل للمشاهد".وأشار إلى أن "تلك المناورات كانت كافية لضمان أعلي جائزتين في المعرض الملكي لسلاح الجو الإنجليزي في مطار فرايفورد، تموز الماضي".كذلك لفت الباحث المصري إلى أهمية الطائرة المستخدمة في تلك العروض، من طراز "كاي تي 50 بي"، والتي تسمى بـ"النسر الذهبي"، وهي نسخة مشتقة من طائرة التدريب التي تم تصميمها للمساعدة في تدريب الطيارين الكوريين لنقل مقاتلات إف-16، وطائرات الجيل الخامس.ووفق عادل، فهذه الطائرة "نسخة مصغرة من المقاتلة إف- 16 ، مخصصة للعروض، حيث تم إنقاص الكثير من وزنها بنزع الردار والمدفع والتسليح لرفع أدائها، كما أن التصميم الانسيابي يضمن لها أداء قويا جداً في المناورات الفردية وحتى بالسرعات العالية والمنخفضة".