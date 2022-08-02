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عربي-دولي

بيسكوف: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

Lebanon 24
02-08-2022 | 10:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على ازدياد التوتر حول تايوان، إن الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين.

وأضاف أن الصين تتحسس كثيرا تجاه هذه المشكلة و"موقفها هذا مفهوم للغاية، وهو مبرر بشكل مطلق".
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وتابع بيسكوف: "بدلا من احترام هذه الحساسية، للأسف، تختار الولايات المتحدة طريقا مثل هذه المواجهة. هذا لا يبشر بالخير بتاتا. لا يسع المرء إلا أن يعبر عن أسفه هنا".

 
(روسيا اليوم)
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