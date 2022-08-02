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القضاء الروسي يُصنّف كتيبة "آزوف" "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
02-08-2022 | 13:00
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صنفت المحكمة العليا الروسية، كتيبة "آزوف" الأوكرانية التي اشتهرت لدفاعها عن ماريوبول على أنها "منظمة إرهابية"، مما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن قاضي المحكمة العليا قوله إنه قرر "تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا الاتحادية".
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(العربية)
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