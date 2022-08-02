بينهم جنرال مهمّ... قتلى في تحطم هليكوبتر في باكستان

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قال الجيش والشرطة في باكستان إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل قائدا كبيرا وخمسة أشخاص آخرين تحطمت على أحد الجبال في أثناء عملية إغاثة من الفيضانات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.وكانت طائرة الهليكوبتر العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية، يوم الاثنين.وأرجع الجيش في بيان سقوط الطائرة إلى "سوء الأحوال الجوية"، وفقما نقلت "رويترز".وذكر برويز عمراني الضابط بالشرطة في الإقليم، أنه تم العثور على الحطام على جبل في منطقة لاسبيلا.وأعلن الجيش أن من بين القتلى الجنرال سارفراز علي، قائد الفيلق 12 المتمركز في جنوب باكستان.