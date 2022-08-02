Advertisement

عربي-دولي

بينهم جنرال مهمّ... قتلى في تحطم هليكوبتر في باكستان

Lebanon 24
02-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-976922-637950505117451148.jpg
Doc-P-976922-637950505117451148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش والشرطة في باكستان إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل قائدا كبيرا وخمسة أشخاص آخرين تحطمت على أحد الجبال في أثناء عملية إغاثة من الفيضانات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت طائرة الهليكوبتر العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية، يوم الاثنين.
Advertisement

وأرجع الجيش في بيان سقوط الطائرة إلى "سوء الأحوال الجوية"، وفقما نقلت "رويترز".

وذكر برويز عمراني الضابط بالشرطة في الإقليم، أنه تم العثور على الحطام على جبل في منطقة لاسبيلا.

وأعلن الجيش أن من بين القتلى الجنرال سارفراز علي، قائد الفيلق 12 المتمركز في جنوب باكستان.

 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2022-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-08-02
14:30 | 2022-08-02
14:05 | 2022-08-02
14:00 | 2022-08-02
13:30 | 2022-08-02
13:00 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website