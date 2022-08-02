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قبل وصول بيلوسي... موقع الرئاسة في تايوان يتعرض لهجوم إلكتروني

Lebanon 24
02-08-2022 | 09:49
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تعرض موقع الرئاسة في تايوان لهجوم إلكتروني "مصدره خارجي" اليوم الثلاثاء مما أدى لتعطله لفترة وجيزة، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وتم إعادة العمل بالموقع بعدها بفترة وجيزة، بينما تستعد الجزيرة لاستقبال رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في زيارة مرتقبة تثير غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.
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