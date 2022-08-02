Advertisement

عربي-دولي

أقلعت من قاعدة في اليابان... 8 طائرات "F15" أميركيّة ترافق بيلوسي إلى تايوان!

Lebanon 24
02-08-2022 | 10:19
A-
A+
Doc-P-976951-637950577730541650.jpg
Doc-P-976951-637950577730541650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم رفع ثماني مقاتلات من طراز F15 وخمس طائرات للتزود بالوقود من قاعدة عسكرية في اليابان في الهواء لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.


ومن المتوقع أن تهبط الطائرة العسكرية الأميركية التي يعتقد أن بيلوسي على متنها، في تايوان في غضون ساعة، وسط توترات محتدمة بين الولايت المتحدة والصين التي تعارض بشدة هذه الزيارة وهددت بأن أميركا ستدفع ثمنها.
Advertisement
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2022-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-08-02
14:30 | 2022-08-02
14:05 | 2022-08-02
14:00 | 2022-08-02
13:30 | 2022-08-02
13:00 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website