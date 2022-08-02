أقلعت من قاعدة في اليابان... 8 طائرات "F15" أميركيّة ترافق بيلوسي إلى تايوان!

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم رفع ثماني مقاتلات من طراز F15 وخمس طائرات للتزود بالوقود من قاعدة عسكرية في اليابان في الهواء لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.





ومن المتوقع أن تهبط الطائرة العسكرية الأميركية التي يعتقد أن بيلوسي على متنها، في تايوان في غضون ساعة، وسط توترات محتدمة بين الولايت المتحدة والصين التي تعارض بشدة هذه الزيارة وهددت بأن أميركا ستدفع ثمنها.

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(روسيا اليوم)