Advertisement

عربي-دولي

كيربي: ليس لدينا تأكيد بشأن الحمض النووي للظواهري

Lebanon 24
02-08-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-976957-637950588315731748.jpg
Doc-P-976957-637950588315731748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه "ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لكن تأكدنا من هويته عبر وسائل أخرى".

وكشف كيربي في حديث لشبكة CNN أن "الولايات المتحدة لديها تأكيد مرئي، بالإضافة إلى تأكيد من "مصادر ووسائل أخرى، ولكن ليس تأكيدا بالحمض النووي، بأن الغارة الجوية التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأميركية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل أصابت هدفها المقصود".
Advertisement

وقال إن "أفراد عائلة الظواهري الذين كانوا في أرجاء المنزل لم يصابوا بأذى".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2022-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-08-02
14:30 | 2022-08-02
14:05 | 2022-08-02
14:00 | 2022-08-02
13:30 | 2022-08-02
13:00 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website