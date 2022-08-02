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عربي-دولي

الصدر يدعو المعتصمين لإخلاء مجلس النواب العراقي

Lebanon 24
02-08-2022 | 11:00
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قال صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري في بيان، إنّ مقتدى الصدر دعا المتظاهرين إلى "إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان، خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ البيان".

وأضاف: "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تباعا".
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وأكد أن "ديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم. ويجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة".

وتابع: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".
 
 
(سكاي نيوز)
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