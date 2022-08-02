كيف تلقت أسرة الظواهري خبر مقتله... وأين سيُدفن جثمانه؟

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بعد إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة جوية في أفغانستان مطلع الأسبوع، تلقت أسرته في مصر النبأ مساء أمس الاثنين، من وسائل الإعلام العالمية، وتعاملت معه بصمت وبالبكاء.وكشفت المعلومات أن الظواهري انقطعت صلته بالعائلة وأفرادها منذ عام 1985، وأن آخر لقاء بينه وبين الأسرة كان عن طريق خاله محفوظ عزام رئيس حزب العمل السابق والذي قابله في بيشاور بباكستان أثناء وجود الأخير في مؤتمر خاص بالأقليات المسلمة في عام 1988.وأكدت المعلومات أن الأسرة لا تمانع في دفن جثمان الظواهري في أفغانستان، لكن إذا كانت هناك رغبة في تسليم الجثمان للعائلة فسيتم دفنه في مقابرها في منطقة الدراسة في القاهرة.