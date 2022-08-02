الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لتايوان

أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة يوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية.



وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

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وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأميركية الثلاثة.



وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأميركية تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

(روسيا اليوم)