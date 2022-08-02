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مكتب بيلوسي يصدر بيانا بعد وصولها إلى تايوان

Lebanon 24
02-08-2022 | 12:00
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أكد مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، وصولها على رأس وفد إلى تايوان، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 25 عاما.
 
وقال أعضاء الوفد في بيان مشترك صدر عن مكتب بيلوسي: "زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان"، مشيرا إلى أن "الزيارة هي جزء من رحلتنا الأوسع إلى المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي ركزت على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي".
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وأضاف: "ستركز مناقشاتنا مع القيادة التايوانية على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك النهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، مشددا على أن "تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية".

وأفاد بأن "زيارتنا لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، مسترشدة بقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، والبيانات المشتركة بين الولايات المتحدة والصين والتأكيدات الستة. تواصل الولايات المتحدة معارضة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن".
 
(روسيا اليوم)

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