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عربي-دولي

البيت الأبيض: تهديدات الصين لن تخيف واشنطن

Lebanon 24
02-08-2022 | 15:30
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أكد البيت الأبيض في أعقاب وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أن تهديدات الصين وخطاب بكين العدواني لن يخيفا واشنطن.

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.
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وأفاد كيربي بأنه لا يوجد انتهاك لأي من قضايا السيادة أو سياسة الصين الواحدة.

وأشار المتحدث بأنهم ملتزمون بسياسة الصين الواحدة ولا يدعمون استقلال تايوان، مضيفا أنهم ملتزمون بدعم تايبييه للدفاع عن نفسها.

وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأميركية تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.
 
(روسيا اليوم) 
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