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الجيش الصيني يعتزم اختبار صواريخ غير نووية قرب تايوان

Lebanon 24
02-08-2022 | 16:30
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قال شي يي، المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، إن قوات بلاده تعتزم إجراء تجارب صاروخية ومناورات بالذخيرة الحية في عملياتها العسكرية قرب تايوان.
 
وقال شي يي، إن "هذه الإجراءات هي ردع عادل للتصعيد الكبير الأخير للإجراءات الأميركية السلبية بشأن قضية تايوان وتحذير جاد للقوى المؤيدة لاستقلال تايوان".
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وأكد أن الجانب الصيني يتخذ هذه الإجراءات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وبدءا من مساء يوم 2 آب، ستبدأ القوات الصينية عمليات عسكرية حول تايوان، وسيتم إجراء إطلاق للنار على مسافات طويلة في مضيق تايوان، وتنظيم اختبارات للصواريخ التقليدية في المنطقة البحرية قبالة الجزء الشرقي من الجزيرة.

(روسيا اليوم) 
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