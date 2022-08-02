تراس في زلة لسان: مستعدة للدفاع عن بوتين

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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة لمنصب رئيس حكومة بلادها في زلة لسان أنها مستعدة "للوقوف" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونقلت صحيفة Express عن تراس قولها: "سأستمر في الوقوف مع فلاديمير بوتين".وبعد ذلك مباشرة، صححت الوزيرة غلطتها قائلة "سأقف ضد فلاديمير بوتين".