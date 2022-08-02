Advertisement

عربي-دولي

تراس في زلة لسان: مستعدة للدفاع عن بوتين

Lebanon 24
02-08-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-976996-637950671426009503.jpg
Doc-P-976996-637950671426009503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة لمنصب رئيس حكومة بلادها في زلة لسان أنها مستعدة "للوقوف" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة Express عن تراس قولها: "سأستمر في الوقوف مع فلاديمير بوتين".
Advertisement

وبعد ذلك مباشرة، صححت الوزيرة غلطتها قائلة "سأقف ضد فلاديمير بوتين".
 
ووعدت تراس في وقت سابق بأن أول شخص ستتصل به سيكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال أصبحت رئيسة للحكومة في بلادها.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:52 | 2022-08-02
17:47 | 2022-08-02
17:39 | 2022-08-02
16:30 | 2022-08-02
16:00 | 2022-08-02
15:30 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website