الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان استفزازا صريحا في ضوء النهج العدائي للولايات المتحدة لاحتواء الصين.

Advertisement

وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "وصلت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الثاني من آب. نعتبر هذه الزيارة استفزازا صريحا في ضوء النهج الأميركي العدواني للاحتواء الشامل لجمهورية الصين الشعبية".

وتابع البيان: "ندعو واشنطن إلى التخلي عن الممارسات التي من شأنها تقويض استقرار الأمن الإقليمي والدولي، وإدراك الواقع الجيوسياسي الجديد، الذي لا يوجد به مكان للهيمنة الأميركية".

وأكمل البيان: "نعتقد أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان شأن داخلي صيني محض. للجانب الصيني الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في قضية تايوان".

وتابع البيان: "موقف روسيا ثابت، وهو أننا نطلق من وجود صين واحدة فقط، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزا من الصين".

(سبوتنيك)