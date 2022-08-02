o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الصدر يضبط اعتصام البرلمان... والتصدع يهدّد "الإطار"
Lebanon 24
02-08-2022
|
17:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
سعى التيار الصدري إلى ضبط إيقاع اعتصام أنصاره الذي بدأ السبت الماضي داخل البرلمان، وأمر بإخلاء المقر، والاكتفاء باستمرار البقاء في محيطه، مع استمرار الدعوات الداخلية والخارجية لحلّ الأزمة السياسية عبر الحوار، في حين أظهرت المواقف المتباينة لقادة الإطار التنسيقي الشيعي احتمال تصدّع التحالف الذي يضم فصائل موالية لإيران.
Advertisement
في خطوة ترمي إلى ضبط ايقاع التصعيد الميداني الذي أفضى إلى احتلال مقر البرلمان العراقي، السبت الماضي، بهدف قطع الطريق على جهود نواب "الإطار التنسيقي الشيعي" الرامية لتكليف محمد شياع السوداني، الموصوف بأنه ظل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وجّه التيار الصدري أنصاره المعتصمين بمجلس النواب إلى إخلاء مقر السلطة التشريعية والاعتصام حوله.
وقال محمد العراقي، المقرّب من زعيم التيار مقتدى الصدر، عبر "تويتر" أمس: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله إلى مجلس للشعب، تقرر ما يلي، أولا: إخلاء مبنى البرلمان، وتحوّل الاعتصام أمام البرلمان وحوله خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".
وأضاف: "ثانيا: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها، فستأتيكم التعليمات تباعاً. ثالثا: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم، لذا يجب تنظيمه على شكل دفعات، مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة. رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وبابل والكوت وكربلاء والنجف. خامسا: نحن في طور تشكيل لجنة من المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
02:30 | 2022-08-02
02/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
01:00 | 2022-08-02
02/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2022-08-02
تايوان: نشاطات الصين العسكرية تظهر نية "تدمير السلام"
23:00 | 2022-08-02
بعد زيارة بيلوسي.. كوريا الشمالية تنتقد "التدخل الوقح" لأميركا وتدعم الصين
18:04 | 2022-08-02
واشنطن: صفقة صواريخ باتريوت للسعودية ستمكنها من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية
17:52 | 2022-08-02
أوكرانيا لهجوم مضاد... وروسيا تعيد تمركزها
17:47 | 2022-08-02
تدريب مصري يوناني لتأمين خطوط التجارة العالمية بالبحر المتوسط
16:59 | 2022-08-02
تراس في زلة لسان: مستعدة للدفاع عن بوتين
فيديو
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
03/08/2022 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
03/08/2022 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact