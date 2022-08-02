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عربي-دولي

الصدر يضبط اعتصام البرلمان... والتصدع يهدّد "الإطار"

Lebanon 24
02-08-2022 | 17:39
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سعى التيار الصدري إلى ضبط إيقاع اعتصام أنصاره الذي بدأ السبت الماضي داخل البرلمان، وأمر بإخلاء المقر، والاكتفاء باستمرار البقاء في محيطه، مع استمرار الدعوات الداخلية والخارجية لحلّ الأزمة السياسية عبر الحوار، في حين أظهرت المواقف المتباينة لقادة الإطار التنسيقي الشيعي احتمال تصدّع التحالف الذي يضم فصائل موالية لإيران.
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في خطوة ترمي إلى ضبط ايقاع التصعيد الميداني الذي أفضى إلى احتلال مقر البرلمان العراقي، السبت الماضي، بهدف قطع الطريق على جهود نواب "الإطار التنسيقي الشيعي" الرامية لتكليف محمد شياع السوداني، الموصوف بأنه ظل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وجّه التيار الصدري أنصاره المعتصمين بمجلس النواب إلى إخلاء مقر السلطة التشريعية والاعتصام حوله.
وقال محمد العراقي، المقرّب من زعيم التيار مقتدى الصدر، عبر "تويتر" أمس: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله إلى مجلس للشعب، تقرر ما يلي، أولا: إخلاء مبنى البرلمان، وتحوّل الاعتصام أمام البرلمان وحوله خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".
وأضاف: "ثانيا: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها، فستأتيكم التعليمات تباعاً. ثالثا: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم، لذا يجب تنظيمه على شكل دفعات، مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة. رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وبابل والكوت وكربلاء والنجف. خامسا: نحن في طور تشكيل لجنة من المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".
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