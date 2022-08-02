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عربي-دولي
تدريب مصري يوناني لتأمين خطوط التجارة العالمية بالبحر المتوسط
Lebanon 24
02-08-2022
|
17:47
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نفّذت مصر واليونان، أمس، تدريباً عسكرياً بحرياً مشتركاً في البحر المتوسط، ركز على مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية، وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك الغنية بالغاز الطبيعي شرق المتوسط.
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وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، إن التدريب نفذته القوات البحرية لتبادل الخبرات العملية بمسرح العمليات المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن ومجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية، وحرية الملاحة وأسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر.
إلى ذلك، سجلت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر يوليو، بـ 704 ملايين دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية 125.1 مليون طن، وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن القناة سجلت أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفن.
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