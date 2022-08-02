أوكرانيا لهجوم مضاد... وروسيا تعيد تمركزها

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تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة المناطق المحتلة في الجنوب، وإعادة القوات الروسية تمركزها في مدينة خيرسون الساحلية لمواجهة العملية.وقالت القيادة الجنوبية في أوكرانيا إن مجموعات قتالية روسية تنتشر قرب كريفي ريه وزابوريزهزهيا، وهما مدينتان في الجنوب تقعان إلى الشمال من الأراضي التي تسيطر عليها موسكو بالكامل، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".وذكر مستشار عمدة المدينة، بترو أندريوشينكو، أن القوات الروسية حركت بعض المعدات العسكرية من مدينة ماريوبول المحتلة إلى زابوريزهزهيا.في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يحاول الجيش الروسي الآن تعزيز مواقعه في المناطق المحتلة بجنوب بلادنا، وزيادة النشاط في المناطق ذات الصلة".