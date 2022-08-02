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عربي-دولي
واشنطن: صفقة صواريخ باتريوت للسعودية ستمكنها من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية
Lebanon 24
02-08-2022
|
18:04
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قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية.
وأضافت أن "الصفقة تشمل أنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب، وتشمل الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية".
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وأكدت أن "هدفها حماية السعودية والمنطقة من التهديدات، وتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية".
وقالت إن "الصفقة ستمكن السعودية من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية".
كما قال البنتاغون إن "وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام دفاع صاروخي ومعدات ذات صلة للإمارات".
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