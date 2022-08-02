29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تايوان: نشاطات الصين العسكرية تظهر نية "تدمير السلام"
Lebanon 24
02-08-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة الدفاع التايواني إنها تراقب "عن كثب" النشاطات العسكرية الجوية والبحرية للصين قرب تايوان، وذلك بعد توتر الموقف بين البلدين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
Advertisement
ووصلت طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.
وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن "التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي".
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية: "زدنا من درجة الاستعداد والتأهب وسيكون رد فعلنا في الوقت وبالشكل المناسبين.. لدينا تصور كامل عن النشاط الجوي والبحري وقادرون على الدفاع عن الأمن القومي".
وتعتبر بيلوسي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.
وترى الصين أن زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عاما، تحمل اعترافا ضمنيا من أميركا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا أساسيا من أرضها.
وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
16:53 | 2022-08-02
02/08/2022 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستُدفع رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
متى ستُدفع رواتب القطاع العام؟
05:52 | 2022-08-02
02/08/2022 05:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
14:24 | 2022-08-02
02/08/2022 02:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-08-03
أرقام ضخمة.. هذه هي خسائر البنية التحتية في أوكرانيا جراء الحرب!
02:18 | 2022-08-03
أكبر مما تظهره أرقام بوتين... هذه هي حقيقة تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي
02:00 | 2022-08-03
تتبعها أكثر من 700 ألف شخص... مسار طائرة بيلوسي نحو تايوان الأكثر تعقباً بالعالم!
01:30 | 2022-08-03
هل تواجه روسيا مصاعب اقتصادية؟
01:00 | 2022-08-03
تصريح ناري.. الدفاع التايوانية: سنرد على أي عمل ينتهك سيادة أراضينا
00:30 | 2022-08-03
"بيلوسي" عن سبب زيارتها لـ"تايوان": جئت بدافع الصداقة وفخورة أن أكون هنا
فيديو
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
03/08/2022 09:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 09:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
03/08/2022 09:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact